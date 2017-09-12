Seyhan Belediyesi, Girişimcilik Merkezi Açacak

Seyhan Belediyesi tarafından girişimcilik merkezi açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkınma Bakanlığı'nın "Cazibe Merkezleri" programları kapsamında Seyhan Belediyesi'nin hazırladığı "Girişimcilik Merkezi" projesi, Bakanlık tarafından kabul edildi. 3 milyon 500 bin lira hibe almaya hak kazanan projede kamulaştırılan binada genç girişimcilere, girişimcilik dersleri ve ileri teknolojiyle uygulama olanakları sağlanacak.



Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlere önem verdiklerini ve projeyle genç girişimcileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.



Genç girişimcilere destek vermek için bu projeyi ürettiklerini ifade eden Karalar, şunları kaydetti:



"Hayata geçireceğimiz proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından destek gördü. 3 milyon 500 bin liraya mal olacak projenin finansmanın tamamı Bakanlık tarafından karşılanacak. Kuracağımız merkez gelecek içinde tamamlanarak hizmete girecek. Bakımyurdu Caddesi'nde kamulaştırarak aldığımız binada hizmet verecek merkez Adana'da bir ilk olacak. Projenin hayata geçmesinde emek veren tüm mesai arkadaşlarımı kutlarken Bakanlığın konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürü de teşekkürlerimi iletirim."