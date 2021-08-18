Seyhan Belediyesi, Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor
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Seyhan Belediyesi, Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor

Seyhan Belediyesi, Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtları online olarak alınmaya başladı.

Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtları online olarak alınmaya başladı.

Seyhan Belediyesi, 15 Eylül Çarşamba günü start alacak ve Gürselpaşa Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleşecek olan Ayak Tenisi Turnuvası için başvuru kayıtları online olarak alınmaya başladı.

Seyhan Belediyesi olarak gençleri spor alanlarına çekmek adına değişik branşlarda turnuvalar düzenlediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, " Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz streetball turnuvamız beklentimizin çok üzerinde bir ilgi gördü. Şimdi de, ayak tenisi turnuvası hazırlığımız sürüyor. Online gerçekleşen ayak tenisi turnuvamıza başvuruların yüksek olması bizi mutlu ediyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmada önemli unsur olan sporu çok önemsiyoruz. Bu anlamda da imkanlarımız dahilinde hiçbir fedekarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

İki kategoride gerçekleşecek

17-40 yaş ve 40+ yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan Seyhan Belediyesi Ayak Tenisi turnuvasına katılmak isteyenlerin detaylı bilgi için 0 539 776 33 27 nolu telefon ile iletişime geçebilecekler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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