Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
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Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması

06.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:08
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması

Seyhan Belediye Meclisinin Mart ayı son birleşimi öncesinde Seyhan Kadın Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler meclis üyelerine dağıtılırken, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 1 Nolu Parka "8 Mart Kadın Parkı" adı verildi.

Seyhan Belediye Meclisinin Mart ayı son birleşimi öncesinde Seyhan Kadın Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler meclis üyelerine dağıtılırken, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 1 Nolu Parka "8 Mart Kadın Parkı" adı verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açılan Seyhan Belediye Meclis toplantısına gündemin 13. Maddesi damgasını vurdu. Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 1 Nolu parka "8 Şubat Kadın Parkı" adı verilmesiyle ilgili teklifin komisyonda oy çokluğuyla kabul edilmesini eleştiren Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk, "Bazı meclis üyesi arkadaşlarımız ret oyu vermeyi tercih etti. Ben tabi ki de oyunuza saygı duyuyorum ama çok evrensel bir konu olan 8 Mart Kadın Parkı isminin de verilmesini de keşke oy birliği ile geçirseydik de bu mecliste barışın, huzurun ve kadına olan inancımızı bir kez daha pekiştirmiş olsaydık. Kadına değer verdiğimizi sadece sözlerimizle değil oylarımızla da göstermiş olsaydık. Ben şahsen üzüldüm açıkçası. Bu karar oy birliğiyle geçebilirdi. Ret oyu veren arkadaşlarımız için söylüyorum, siz de bir öneri ile gelebilirsiniz şu parkın adı bir kadın adı olsun diye. Emin olun biz evet oyu veririz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da, komisyonda neden ret oyu verdiklerini, "Biz bu teklifi getiren kişinin samimiyetine inanmadığımız için mecliste de ret oyu vereceğiz." sözleri ile açıkladı.

CHP'li Meclis Üyesi Yasemen Çelik ise, Limoncu'ya tepki göstererek, "Bu zihniyet, kadına karşı bir zihniyettir. Kabul etmiyoruz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ortamı yatıştırmak için "Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Hep beraber bu zorlukları aşma şansımız var, birbirimize karşı daha hoşgörülü olmamız gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Bu konuşmalardan sonra madde oylamaya sunuldu. Cumhur İttifakının ret oylarına karşılık Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 1 Nolu parka "8 Şubat Kadın Parkı" adı verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de toplanma kararı verdi.

Meclis toplantısının ardından Meclisin kadın üyeleri ile belediyenin kadın personelleri Başkan Akif Kemal Akay'la anı fotoğrafı çektirdiler. - ADANA

Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması
Seyhan Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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