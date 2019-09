Seyhan Belediye Meclisi'nde gergin anlar

04.09.2019 09:05

Seyhan Belediye Meclisi'nin Eylül ayının ikinci oturumunda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk'un görevden alınan 3 belediye başkanının savunan konuşmasına AK Parti Grubundan sert tepki geldi.



Gündem dışı söz alan Funda Buyruk 1 Eylül Dünya Barış Gününün önemi üzerinde konuştu. Daha sonra Buyruk, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek, "Seçilmiş olan insanların görevden alınması demokrasimiz ve tüm Türkiye için üzücü bir gelişmedir, halkın iradesini yok saymak önemli bir harekettir. Halkın iradesinin hep var olduğu ve hepimizin barış içerisinde yaşayacağı günler diliyorum" dedi.



Bunun üzerine gündem dışı söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu ise, Buyruk'a tepki gösterdi. Görevden alınan üç şehrin belediye başkanının suçsuz olduğunu iddia edenlere rağmen, bunların suçlu olduklarını delilleri ile ortaya koyan İçişleri Bakanlığı ile bir devletin olduğunu ifade ederek, "Bugün bir arkadaşımız, daha önce de bu kürsüden çıkıp şuan içeride olan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş'ı övmüştü. ve onu başkan yardımcılığına itiraz ettiğimiz bu arkadaşımız yine bugün çıktı. Dayanamadım ve söz aldım. Hepimiz her şeye vakıfız. Hepimiz her şeyi görüyoruz" şeklinde konuşurken ses tonunun yükseltti. Funda Buyruk ise oturduğu yerden "Bağırma" şeklinde müdahalede bulundu. Limoncu ise "Bağırırım, bana müdahale etmeyin" dedi.



CHP'li meclis üyeleri de oturduğu yerden "bağıramazsın" itirazlarında bulunca Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kendi parti grubu üyelerine seslenerek, "Burada herkes düşüncelerini söyleyecek" dedi.



Limoncu konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz burada Seyhan Belediye Meclis üyeleriyiz. Sayhan'la ilgili konuları ağırlıklı gündeme getiriyoruz. Terör örgütüne destek veren, direkt ya da dolaylı kim varsa devletimiz bunlarla ilgili bütün tahkikatları yapıyor, delileri ortaya koyuyorlar, şimdi çıkıp gözlerimizin içine baka baka suçsuz olduklarını söylüyorlar. Devlet, her şeye vakıftır, meclislerde, sizler de her şeye vakıfsınız. Sizler de internetten, televizyonlardan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından bir önceki dönem o belediye başkanlarının yaptıklarından herkes her şeye vakıftır. Ayrıntılara girmiyorum. Lütfen gözlerimizin içine baka baka bunları söylemeyin. O insanların suçsuz olduğunu iddia etmeyin" diye konuştu.



CHP'li Meryem Filiz Bahadırlı da konuşmasında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunarak, "Eğitim siyaset dışı ve siyaset üstü bir sistemle oluşturulmalıdır" dedi.



Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Meclis 5 maddeyi daha görüşerek ilgili komisyonlara havale etti. - ADANA

