Seyhan Belediye Başkanı Karalar'dan Aa'ya Ziyaret

Seyhan Belediye Başkanı Karalar'dan Aa'ya Ziyaret

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Seyhan Belediye Başkanı Karalar'dan Aa'ya Ziyaret

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Karalar, AA Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Firik ile görüştü.

Kurum çalışanlarıyla da sohbet eden Karalar, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını anlattı.

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