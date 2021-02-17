Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'dan AA'ya ziyaret
17.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:41
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Akay, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Firik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Başkan Akay'a bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven