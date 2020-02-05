Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi
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Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi

Seyhan Belediye Başkahı Akif Kemal Akay, muhtarlarla bir araya geldi.

05.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:14
Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi

Belediye Başkahı , muhtarlarla bir araya geldi.

Akay, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen buluşmada, ilçenin tüm mahallelerine hizmeti daha hızlı götürebilmek için planlama toplantılarını yaptıklarını kaydetti.

Toplantılarda muhtarların taleplerini aldıklarını belirten Akay, amaçlarının Seyhan'da yaşam kalitesini daha da yükseğe çıkarmak olduğunu ifade etti.

Akay'ın konuşmasının ardından muhtarlar talep ve sorunları aktardı.

Kaynak: AA
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