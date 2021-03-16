Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:03
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay (70), bugün Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay (70), bugün Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Nesrin Akay'ın cenazesi, bugün merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri ve aile yakınları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı yalnız bırakmadı.


Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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