Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Kadın Dayanışma Merkezine ziyaret
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Kadın Dayanışma Merkezine ziyaret

17.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:02
Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Kadın Dayanışma Merkezine ziyaret

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kadınların sosyal ve ekonomik şartlarını güçlendirmeye ve sosyo-psikolojik gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetleri yerinde takip etti.

Kadınların üretimde yer almasının önemini dile getiren Akay, "Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların sosyal uyum, mesleki anlamda profesyonelleşme ve hobilerini geliştirmeleri için çok önemli" ifadesini kullandı.

Sabun üretimi, dikiş, resim ve seramik atölyeleri ve Türkçe kurslarının verildiği merkezde, kursiyer kadınların çocukları için kreş hizmetinin bulunduğu, ayrıca psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinin de verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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