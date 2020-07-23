Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
23.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:22
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Akay, ziyarette, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akay'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA