Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)

Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'TELEF OLAN CİVCİVLERİ LABORATUVARA GÖNDERİYORUZ'Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen civcivlerin olduğu bölgeyi inceledi.

'TELEF OLAN CİVCİVLERİ LABORATUVARA GÖNDERİYORUZ'

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen civcivlerin olduğu bölgeyi inceledi. Tekin, civcivleri araziye terk edenlerin vicdanla bağlarının olmadığını belirterek, "Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması ve yemlemesi yapıldı. Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız" diye konuştu.


Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:01:22. #1.16#

title