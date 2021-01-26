Seyhan Arslan ailesini buldu mu? Müge Anlı Seyhan Arslan olayı çözüldü mü?
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Seyhan Arslan ailesini buldu mu? Müge Anlı Seyhan Arslan olayı çözüldü mü?

26.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:09
Seyhan Arslan ailesini buldu mu? Müge Anlı Seyhan Arslan olayı çözüldü mü?

Seyhan Arslan ailesini buldu mu? Müge Anlı Seyhan Arslan olayı çözüldü mü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Seyhan Arslan konusu ele alınıyor. Seyhan Arslan kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SEYHAN ARSLAN AİLESİNİ BULDU MU?

21 Aralık Perşembe günü ilk kez ekrana gelen Seyhan Arslan, ailesini arıyor.

Komşusu olarak tanıdığı bir kadın, Seyhan Arslan 9 yaşındayken bir gün okula gelerek ben senin annenim dedi. Bunun üzerine Seyhan Arslan'ı büyüten ailesi oturdukları yerden hemen taşındı. O günden beri merak ettiği ailesini ise aramak için ekrana geldi.

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