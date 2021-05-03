Şeyh Zayed Kitap Ödül Komitesi, Habermas'ın ödülü reddetmesinden "üzüntü duyduğunu" açıkladı
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Şeyh Zayed Kitap Ödül Komitesi, Habermas'ın ödülü reddetmesinden "üzüntü duyduğunu" açıkladı

Şeyh Zayed Kitap Ödül Komitesi, Habermas'ın ödülü reddetmesinden 'üzüntü duyduğunu' açıkladı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şeyh Zayed Kitap Ödül Komitesi, Jürgen Habermas'ın ödülü reddetmesini üzüntü ile karşıladıklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şeyh Zayed Kitap Ödül Komitesi, Jürgen Habermas'ın ödülü reddetmesini üzüntü ile karşıladıklarını duyurdu.

Şeyh Zayed Kitap Ödülü Komitesi, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şeyh Zayed Kitap Ödülü, hoşgörü, bilgi, yaratıcılık ve kültürler arasında köprü kurulması değerlerini içermektedir ve bu misyonu yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Habermas'ın ödülü kabul etme kararından geri çekilmesinden üzüntü duyduğunu açıklayan Komite, "karara saygı duyduğunu" bildirdi.

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Şeyh Zayed Kitap Ödülü kapsamında "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.

Daha önce ödülü kabul edeceğini dile getiren ancak Alman medyasından gelen tepkiler sonrasında fikir değiştiren Habermas, Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım." açıklamasında bulunmuştu.

BAE'nin verdiği 225 bin avro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de sunulması planlanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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