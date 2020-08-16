Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu sabah 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu.

Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu
16.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:52

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu sabah 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu.

Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurladı.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa savunması nedeniyle Şeyh Salah'ın yaklaşık 40 yıldır İsrail makamları tarafından sistematik bir şekilde takibat altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Şeyh Salah'ın "zalim siyonist rejim" tarafından siyasi, dini ve fikri olarak baskı ve kovuşturmaya maruz kaldığına dikkat çekilerek, İsrail makamlarının böylesi bir süreçte Şeyh Salah'ı hapse atmakta kasıtlı davrandığı ve bu süreçte yaşanacak herhangi bir kötü sonuçtan sorumlu olacağı kaydedildi.

İsrail mahkemelerinin tamamen göstermelik ve siyasi olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail mahkemelerinin Şeyh Raid'in şahsında İslam dinini, terörizmle lekelemeye kalkıştığına, asıl hedefinin ise zulme karşı olan sesleri susturmak olduğuna" vurgu yapıldı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz'da savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahküm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Halid Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Spor
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Aamir Khan Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Dha Kaza Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 12:52:03. #1.14#
title