Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
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Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı

11.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:04
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, titiz bir çalışmayla restore edilen Buharalı Şeyh Şakir Efendi Türbesi dualar eşliğinde ziyarete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, titiz bir çalışmayla restore edilen Buharalı Şeyh Şakir Efendi Türbesi dualar eşliğinde ziyarete açıldı.

Kültür varlığı olarak tescilli bulunan ve içerisinde 7 kabrin bulunduğu türbede Büyükşehir Belediyesi ekipleri; zemin ve duvarlarda düzenleme, çimlendirme, korkuluk değişimi ve bilgilendirme tabelalarında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu günlerde sıkıntı çeken, huzura ihtiyacı olan dünyanın bu tür yol göstericilere, rehberlere ihtiyacı var. Onlara layık olmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Güler şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Ordu'muz tarihi zenginlikleriyle, kişileriyle bilinen bir şehir. Buharalı Şeyh Şakir Efendi Ordu'muza hizmet eden değerli bir büyüğümüz. Ordu'nun manevi iklimine katkı bulunmuş birisi. Onun ve 6 kabrin daha bulunduğu alanı duvarıyla, zeminiyle, korkuluklarıyla yeniden restore ettik. Aynı zamanda Osmanlı'nın bir geleneği olan kuş evlerini, çeşmeyi de bu türbeye yerleştirdik. Nesillerimize ışık tutacak kişilerimizi geleceğe taşıdık. İnşallah şefaatlerine nail oluruz. Bu günlerde sıkıntı çeken, huzura ihtiyacı olan dünyanın bu tür yol göstericilere, rehberlere ihtiyacı var. Onlara layık olmak için çalışmalarımızı yaptık."

Buharalı Şeyh Şakir Efendi'nin memleketinden göç ederek önce Kırım'a geçtiği, burada bir müddet kaldıktan sonra Ordu'ya yerleştiği bilinmektedir. 19. yüzyılda Ordu'da yaşamış önemli alimlerden biri olan Şeyh Şakir Efendi'nin, Trabzon Valisi Haznedarzade Osman Paşa'nın inşa ettirmiş olduğu Osman Paşa Medresesi'nde yıllarca müderrislik ve Kadiri Tekkesi Şeyhliği yaptığı biliniyor. - ORDU

Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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