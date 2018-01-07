Şeyh Raid Salah'in Gözaltı Süresi Uzatıldı

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresini 22 Mart tarihine kadar uzattı.



İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın gözaltı süresini 22 Mart tarihine kadar uzattı.



Öte yandan Salah 15 Ağustos'ta "kışkırtıcılık yaptığı" ve "yasa dışı derneklerin faaliyetlerini desteklediği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ayrıca İsrail, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaptığı işgal karşıtı faaliyetleri nedeniyle 2015 yılında "terör örgütü" olarak ilan etmişti. - GAZZE