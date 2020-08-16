Şeyh Raid Salah hapse girdi 1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 10 Şubat'ta çıkarılan 17 ay hapis cezasını çekmek üzere Hayfa yakınındaki El-Celime Hapishanesi'ne girdi.

1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 10 Şubat'ta çıkarılan 17 ay hapis cezasını çekmek üzere Hayfa yakınındaki El-Celime Hapishanesi'ne girdi.

1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 10 Şubat'ta çıkarılan 17 ay hapis cezasını çekmek üzere Hayfa yakınındaki El-Celime Hapishanesi'ne girdi. Bu sabah annesi ve yüzlerce seveni ile vedalaşan Salah, İsrail makamlarına teslim oldu. Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti. Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını bugünden itibaren cezaevinde geçirecek.

Öte yandan Şeyh Salah, sürekli olarak gündeme gelen, İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yıkmak istediği uyarısında bulunuyordu. - HAYFA

Kaynak: İHA