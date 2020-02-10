Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası

10.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:56

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.



İsrail mahkemesi, kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah 28 ay hapis cezasına mahkum etti. Şeyh Raid Salah'a destek için Hayfa kentindeki mahkeme binası önünde toplanan onlarca Filistinli, Şeyh Salah için desek sloganları attı. - HAYFA

Kaynak: İHA