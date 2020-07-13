Şeyh Kesnezani'nin İranlı müritleri ülkelerine geri döndü Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden Kadiri Tarikati lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin cenaze merasimine katılmak için Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentine giren İran'daki müritleri ülkelerine geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden Kadiri Tarikati lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin cenaze merasimine katılmak için Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentine giren İran'daki müritleri ülkelerine geri döndü.

İran - IKBY arasındaki Başmak sınır kapısındaki yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulamalara uymayan şeyhin müritleri kılıç, hançer ve bıçaklarla sınır kapısını zorla geçmeye çalıştı. İran tarafından sınır kapısını zorla geçen müritlere IKYB sınır kapısı görevlileri müdahale etmedi. Sayıları 2 binden fazla olan vefat eden Kadiri Tarikati lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin müritleri Süleymaniye kentindeki cenaze törenine katıldı. Korona virüsü salgını nedeniyle taziye merasimi ve cenaze törenleri yasaklanmasına rağmen binlerce mürit Kesnezani'nin cenaze törenine katıldı. Yaşanan olayların ardından IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Başmak sınır kapısının 24 saat süre boyunca kapatılması talimatı verdi.

Öte yandan, Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü kaynakları kente giren müritlerin birinde korona virüsü salgını teşhis edildiğini ve sağlık durumunu kötü olduğunu belirtti. Virüse yakalanan müridin cenaze törenine katılması salgının yayılması endişeye neden oldu. İran'dan gelen ve sayıları 2 binden fazla olduğu tahmin edilen şeyhin müritleri cenaze töreni sona ermesi ardından ülkeleri İran'a geri döndü. 25'ten fazla otobüsle yoğun güvenlik önlemleri altında Başmak sınır kapısından İran'a geri döndükleri bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İHA