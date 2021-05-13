Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye teşekkür
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Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye teşekkür

Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirterek desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik giriştiği insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı telefonla arayan İkrime Sabri "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ve sizin kıymetli konuşmalarınız çok önemli. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i destekleyen bu konuşmaların bizim buradaki sebatımızı desteklediğini bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"İnşallah gelecek bayramlarda Özgür Kudüs'te buluşacağız"

Konuşmasında Özgür Kudüs vurgusu yapan İkrime Sabri, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah gelecek bayramlarda bütün Müslüman ülkelerin özgürleşmiş olduğu bir ortamda, Özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da buluşmak üzere sizin ve Türk halkının bayramını kutlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Müslüman devletler birlik sağlarsa zulüm son bulacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve bunu telin ettiklerini belirterek, "Bundan sonra Müslümanlar beraber olurlar, birlik içerisinde olurlar ve bu şımarık terör devletinin çok rahat bir şekilde hareket etmesini engelleriz İnşallah. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, Müslüman devletlerinin bu dağınıklığı ortadan kalktığında Kudüs'teki bu işgal ve zulüm son bulacaktır inşallah. Buna inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Filistin konusunda tek yumruk"

Türkiye'de Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda büyük bir duyarlılığın olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Kudüs konusunda, Türkiye'de bütün Müslümanlar, Türk Milleti olarak tek yumruk. Bütün idarecilerimiz, hocalarımız, milletimiz Mescid-i Aksa, Kudüs konusunda böyle. Bizim de faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek İnşallah. Hayırlı bayramlar diliyor, tüm Filistin'deki kardeşlerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Gündoğan

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