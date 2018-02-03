Şeyh Horoz köyü bölgesi havadan ve karadan böyle vuruluyor

Şehidimizi olduğu Süngütepe karakol saldırısının karşılığı tanklarımızla veriliyor

KİLİS - Kilis'te Süngütepe Karakoluna yapılan saldırının ardından bölge havadan ve karadan ateş altına alındı. Bölgede bulunan PKK/PYD unsurları imha ediliyor.

Kilis'in Gülbaba Hudut Taburu Süngütütepe Hudut Bölüğüne bağlı Saatli Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Şeyh Horoz köyünden yapılan saldırının ardından bölgeye, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları ile sınırda konuşulu bulunan Fırtına obüs, tank ve Çok Namlulu Roketatarlar yoğun ateş altına alındı.

Saatli Hudut Karakoluna gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerimizin kanı yerde kalmazken, havadan karadan PKK-PYD hedefleri yerle bir edildi.