Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruluyor
AFRİN HAREKATI'NDA 29. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruluyor

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruluyor

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis'in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak'ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30'da başladı. - KİLİS

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