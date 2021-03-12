Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret
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Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret

12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:29
Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, eğitim kurumlarının yöneticileri ile temasları devam ediyor. Son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Rektör Beydemir, kurumlar arası ortak çalışma alanları ve iş birliği konularını değerlendirdi. Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi'nin eğitim projeleri hakkında da bilgiler aktardı. Ziyarette Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan da hazır bulundu. Buluşmada Rektör Beydemir Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan Osmanlı Padişahlarının soyunu ve imparatorluğunu temsil eden çınar ağacının, üniversitenin filizlenmesini ve büyümesini simgeleyen "Çınar yaprağı" tablosunu Başkan Ataç'a armağan etti. Ataç da "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını Rektör Beydemir'e hediye etti.

Ziyaret, Başkan Ataç'ın konuklarına Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıtması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret
Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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