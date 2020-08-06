Şeyh Edebali Türbesini bayramda binlerce kişi ziyaret etti Şeyh Edebali Türbesini bayramda binlerce kişi ziyaret etti Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver;

Şeyh Edebali Türbesini bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver;

"Tarih Şeridimiz bayram boyunca 9 bin 274 konuğu ağırladı"

"Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinde bu sayı daha fazladır"

"Bilecik Belediyesi olarak bayram öncesi bu yoğunluğu düşünerek, gerekli bütün tedbirlerimizi almıştık"

BİLECİK - Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi ve yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, kurban bayramında açık olduğu 3 günde binlerce ziyaretçi ağırladı.

Bayram tatili kapsamından yurt içi ve yurt dışından Bilecik'e gelen ziyaretçiler, Şeyh Edebali Türbesinde dua edip, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde konuklarını ağırlayan Tarih Şeridi girişinde görevliler tarafından ziyaretçilerin maske kontrolü yapıldı ve el dezenfektanı verildi.Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan ziyaretlerde vatandaşlara Bilecik Belediyesi görevli rehberler tarafından anlatımlar yapıldı.

"Tarih Şeridimiz bayram boyunca 9 bin 274 konuğu ağırladı"

Kurban bayramı ziyaretleri hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, Bilecik'in bayramda yoğun bir ziyaretçi ağırladığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde artık sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve gerekli kurallara uymak şartıyla müze ve benzeri alanlar, kapılarını açtı. Bizim de bayram yoğunluğumuz oldu. Bilecik Belediyesi olarak bayram öncesi bu yoğunluğu düşünerek, gerekli bütün tedbirlerimizi almıştık. Bayramda ilimizi ziyarete gelen konuklarımızı ağırladık. Tarih Şeridimiz bayram boyunca 9 bin 274 konuğu ağırladı. İl içinden, il dışından ve ülkemiz dışından da gelen konuklarımız oldu. Bu sayı, sadece Tarih Şeridine olan ziyaretçilerimiz. Bunun dışında ilimizin bir değeri olan Şeyh Edebali Türbesinde bu sayı daha fazla oldu. Görevli arkadaşlarımızla birlikte konuklarımızın ateşini ölçerek, maske ve dezenfektan dağıtımı yaparak, konuklarımızı ağırladık" ifadelerini kullandı.

Alanı ziyaret eden konuklar da gerek alınan tedbirler gerek misafirperverlikten duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Öte yandan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini girişler turnike sistemi ile olduğundan kesin rakam ortaya çıkarken, Şeyh Edebali Türbesine girişte turnike sistemi olmadığından bu sayı tam olarak öğrenilemedi.

Kaynak: İHA