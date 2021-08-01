Şeyh Edebali Türbesinde "Onarım ve Çevre Düzenlemesi"
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Şeyh Edebali Türbesinde "Onarım ve Çevre Düzenlemesi"

Şeyh Edebali Türbesinde 'Onarım ve Çevre Düzenlemesi'
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Şehrimizin önemli tarihi ve inanç turizmi mekanı Osmanlı Devleti'nin Manevi Kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin medfun bulunduğu Edebali Türbesi ve çevresinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından "Onarım ve Çevre Düzenlemesi"...

Şehrimizin önemli tarihi ve inanç turizmi mekanı Osmanlı Devleti'nin Manevi Kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin medfun bulunduğu Edebali Türbesi ve çevresinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından "Onarım ve Çevre Düzenlemesi" çalışmaları başlatılmıştır.

Türbe ziyaretleri güvenlik açısından 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren çalışmalar süresince ziyarete kapatılmıştır. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak ziyarete açılması planlanmaktadır. Tüm ziyaretçilerimizin ve Bilecikli hemşehrilerimizin anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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