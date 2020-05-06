Şeyh Edebali Türbesi'ne inşa edilen asansör hızla yükseliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Şeyh Edebali Türbesi'ne inşa edilen 17 metre yüksekliğindeki asansör hızla yükseliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Şeyh Edebali Türbesi'ne inşa edilen 17 metre yüksekliğindeki asansör hızla yükseliyor.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin Türbesi, bilindiği üzere sarp bir kayalığın üzerinde bulunuyor. 2019 yılında 1 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği türbeye 36 basamak çıkılarak varılabiliyor. Bu yüzünden yaşlıların ve engellilerin türbeyi ziyareti zor olurken, basamakları çıkamayan vatandaşlar aşağıdan dua ediyorlardı. Bilecikli iş adamı ve eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Özünlü'nün girişimleri ile hazırlanan proje, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun aracılığıyla finansman sağlanmasının ardından hayata geçirildi. Asansörün yapımı son sürat devam edilirken, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant çalışmaları yerinde inceledi.

"1 buçuk milyon ziyaretçi ağırlayan bölgede aktif olarak kullanılacak"

Yetkililerden bilgi alan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, asansörün en kısa zamanda biteceğini anlatarak, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleri ile şanlı Osmanlı Devletinin manevi kurucusu şeyh Edebali hazretlerinin türbesine ziyarete gelen engelli ve yaşlı bireylerimizin rahat ulaşımı için 17 metre yüksekliğinde son teknolojik özelliklere sahip asansör sisteminin yapımını Sayın Valimiz Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile birlikte inceledik. İnşallah normalleşme düzeyi sonrası 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırlayan bölgede aktif olarak kullanılacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA