Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali kaç yaşında ölmüştür?

Osmanlı Devleti zamanında yaşayan İslam İlahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kim olduğu merak ediliyor. Son günlerde tarihi dizilerden esinlenerek adının sıkça araştırıldığı İslam İlahiyatçısının hayatı ve tarihteki yeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Devleti zamanında yaşayan İslam İlahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kim olduğu merak ediliyor. Son günlerde tarihi dizilerden esinlenerek adının sıkça araştırıldığı İslam İlahiyatçısının hayatı ve tarihteki yeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğup 1326 yılında vefat eden Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilginidir. Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Râbi'a Bala Hâtun'un babasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.

1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.

Şeyh Edebali'nin hayatı hakkında bilinenler

Osman Gazi'nin kayınpederi olup 3 çocuğu vardır. Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Râbi'a Bala Hâtun-dur. Osmanlı beyliği kurulduktan sonra epey bir süre Bilecik'te ikamet etmiştir. Yetiştirdiği müridi Dursun Fakih Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir.

Şeyh Edebali aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı.Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti.

Rivayete göre, Osman Gazi, dergâhta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir

" Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „

Söğüt'te bulunan öğüt mektubu levhası

ESERLERİ

İbn-i Kemal (Kemâlpaşazade), Tevârîh-i Âl-i 'Osmân, I. Defter, Millet Ktp. Ali Emîrî, Tarih (Kemalpaşazade Tarihi şeklinde de anılır)

Aşık Paşazade Tarihi, Tarih Dizisi, Aşık Paşazade Derviş Ahmed Aşıki, Semerkand Pazarlama

ŞEYH EDEBALİ KAÇ YAŞINDA ÖLMÜŞTÜR?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğup 1326 yılında ölmüştür. Dolayısıyla Edebali, 120 yaşına kadar yaşamıştır.