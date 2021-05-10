Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor
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Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesine ilişkin duruşmayı ertelemesinin ardından bugün İsrailli yerleşimciler mahalleye akın ederek Filistinlilere saldırdı. Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşılık vermesi ile arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli yaralanırken, bazıları ise gözaltına alındı. Yaralı ve gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, bazı yaralılara olay yerinde Filistinli aileler tarafından müdahale edildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor
Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor
Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor
Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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