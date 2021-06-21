Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)
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Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tansiyon düşmüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerginliğin artması üzerine mahalle sakinleri ve onlara destek için bölgede bulunan Filistinliler ile Şeyh Cerrah'taki Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Sandalye ve taşların kullanıldığı kavgayı bölgedeki İsrail polisi engellemeye çalıştı.

İsrail polisi 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombaları ve biber gazıyla müdahale etti.

Filistinlilerden bazılarını coplarla darbeden İsrail polisi, çevredeki bir eve de ses bombası attı.

Gözaltına alınmaya çalışılan bir Filistinli ise baygınlık geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 7 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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