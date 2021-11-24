Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi - Haberler
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Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

AA / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya yargısınıın Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için 24 Aralık başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiğini, Kaddafi'nin, hakkındaki mahkeme kararının kaldırıldığına dair bir belge ibraz edemediğini" ifade etti.

Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonunun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

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AA / Aydoğan Kalabalık - Son Dakika Haberleri

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