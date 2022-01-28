Seyfülislam Kaddafi'den Libya'daki siyasi krize çözüm girişimi - Haberler
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Seyfülislam Kaddafi'den Libya'daki siyasi krize çözüm girişimi

AA, Mahmut Geldi - Güncel
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Seyfülislam Kaddafi'den Libya'daki siyasi krize çözüm girişimi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkedeki siyasi krizin aşılması için "başkanlık seçimlerinin ertelenmesi, parlamento seçimlerinin ise hemen icra edilmesi" önerisinde bulundu.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkedeki siyasi krizin aşılması için "başkanlık seçimlerinin ertelenmesi, parlamento seçimlerinin ise hemen icra edilmesi" önerisinde bulundu.

Seyfülislam'ın avukatı Halid ez-Zayidi'nin yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı adaylarından Seyfülislam Kaddafi'nin seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleşmemesinden sonra Libya'da oluşan siyasi tıkanıklığın aşılması için bir girişim duyurduğunu belirtti.

Seyfülislam'ın devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesi, parlamento seçimlerinin ise hiç zaman kaybetmeden icra edilmesi önerisinde bulunduğunu aktaran Zayidi, şunları kaydetti:

"Bu girişim, parlamentonun seçilmesiyle Libya'yı bölünme ve savaştan koruyacağı gibi yeni bir geçiş dönemini başlatmanın önündeki gerekçeleri de ortadan kaldırmış olur. Yeni parlamento ise seçimleri tamamlama konusunda gerekeni yapar."

Libya'da siyasi ve askeri çekişmelerin hem ülkeye hem de halka zarar vermenin yanı sıra zenginlikleri ile ulusal birliğini de etkilediğine vurgu yapan Zayidi, Seyfülislam'ın girişimini bir kurtuluş yolu olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 17 Ocak'ta, "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeniden kurulması gerektiğini" söylemişti.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

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