Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
20.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:24

Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çok sayıda basın mensubunun görev yaptığı törende, taziyeleri sanatçının yeğenleri Dilek Dursunoğlu, Güliz Buyrukbilen ve Gizem Özköseoğllu kabul etti.

Dilek Dursunoğlu, amcasının vefatından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözün bittiği yer. Ne söyleyebilirim. Çok sevdiğimiz, çok özel biriydi. Amcam gibi bir ruha, öyle bir kişiliğe o kadar yakın olmak, onun kanından olmak, çok tarifsiz bir değer, armağan bence. Nur içinde yatsın. Yolu ışık olsun." dedi.

Sanatçının bedenini kadavra olarak bağışladığı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Dilek Dursunoğlu, "Kadavra ile ilgili bir bilgi, belge yok. Zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanatçının mirasını bırakacağını açıkladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı (ÇYDD) Ayşe Yüksel ise Seyfi Dursunoğlu'nun sonsuzluğa uğurlamak üzere Zincirlikuyu Camisi'nde bir araya gelindiğini söyleyerek, " Kıymetli sanatçımızın bütün mal varlığını ÇYDD'ye bağışladığını hem vasiyeti aracılığıyla hem de basındaki röportajlarından hepimiz biliyoruz. Derneğimize bu bağışı yaptığı için çok onurlu ve gururluyuz. Büyük de sorumluluk duygusu içindeyiz." diye konuştu.

Yüksel, sanatçının çok çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizerek, "Senelerce emek verdi. Onun nasıl çalıştığını, ne kadar çok uğraştığını, bütün kostümlerini kendisinin diktiğini, makyajını kendisinin yaptığını Biliyoruz. O kadar çok alın teri var ki yaptıklarında, buna çok saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KOAH hastası olan ve özel bir hastanede 15 gün zatürre tedavisi gören Dursunoğlu, 17 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Törene katılanlar arasında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, caz sanatçısı Bora Gencer, oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen yer aldı.

Kaynak: AA

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