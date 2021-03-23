Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında?

Bir yandan futbol ile birlikte 5 sene yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları ve kickboks müsabakaları sponsorluğu yapmıştır. Halen Kırkpınar Ağalığını sürdürmekte olan Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? Seyfettin Selim nereli, mesleği nedir? Seyfettin Selim hayatı ve biyografisi nedir?

Günümüzde iş hayatının yanı sıra bir çok kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini sürdürmektedir. Diğer bir yandan futbol ile birlikte 5 sene yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları ve kickboks müsabakaları sponsorluğu yapmıştır. Halen Kırkpınar Ağalığını sürdürmekte olan Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? Seyfettin Selim nereli, mesleği nedir? Seyfettin Selim hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

1967 yılında dünyaya gelen iş adamı Seyfettin Selim, aslen Sakarya Kaynarca (Şeyhler) İlçesi Yeşilova Köyünde doğmuştur. Çiftçi bir ailenin evladı olan Seyfettin Selim, küçük yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış, ustabaşı, kalfa ve taşeron olarak iş hayatını sürdürmüştür.

Bu bilgi ve tecrübesi ile daha sonra müteahhit olarak ticaret hayatına atılmış, 1997 yılının Mayıs ayında Selim İnşaat Gıda ve San. Tic. LTD. Şti'ni kurmuştur. Kısa bir zaman diliminde büyük projelerin altına imzasını atmıştır.

Günümüzde iş hayatının yanı sıra bir çok kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini sürdürmektedir. Ayrıca Hadımköy sanayici ve iş adamları derneği üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları derneği üyeliği de mevcuttur.

Diğer bir yandan futbol ile birlikte 5 sene yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları ve kickboks müsabakaları sponsorluğu yapmıştır. Halen Kırkpınar Ağalığını sürdürmekte olan Seyfettin Sakarya Kaynarca İlçesinde, Endüstri Meslek Lisesi, Seyfettin Selim Kulaklı İlköğretim Okulu, Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu ve Seyfettin Selim Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 4 okulu kendi imkanları ile yapmış ve hem eğitime ciddi katkılarda bulunmuş hem de memleketine olan vefa borcunu ödemiştir.

Ayrıca diğer bir çok eğitim kurumlarına da desteklerini sürdüren başarılı iş adamı, doğup büyüdüğü Kaynarca Yeşilova köyü'ne camii ve ikamet ettiği yer olan Arnavutköy Yeşilbayır camii'ni yine kendi imkanları ile ülkemize kazandırmıştır.

Spor dünyasında etkin olarak faaliyetlerini de sürdüren Seyfettin Selim Büyükçekmece Spor Kulubü Başkanlığı, Sakarya ve Körfez kulüplerde başkanlık ve yöneticilik, Hadımköyspor Kulübü başkanlığı yapmıştır. Hadımköy'de başkanlık yaptığı dönem içerisinde minik, yıldız ve profesyonel futbolu kapsayan ve sporcuların ayrı kalabilecekleri şekilde 1. Sınıf otellerde bulunabilecek konfora sahip odaların ve sosyal kültürel amaçlı bölümlerin bulunduğu Seyfetttin Selim Spor Kompleksi'nide yine kendi imkanları ile hizmete sunmuştur.