Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
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Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde

17.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:34
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'un 18 yaşındaki stoperi Seyfettin Anıl Yaşar'a 3 Süper Lig ekibi talip oldu.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'un 18 yaşındaki stoperi  Seyfettin Anıl Yaşar'a 3 Süper Lig ekibi talip oldu. Bursaspor alt yapısından çıkan 1.92'lik genç stoper bu sezon 8 maçta forma giyerken, Süper Lig takımlarının dikkatini de çekti. 

1992 doğumlu sol ayaklı stoper bu sezon Afyon formasıyla 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev aldı. Süper Lig'den 3 takımın maçlarına gözlemci yolladığı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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