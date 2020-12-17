Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'un 18 yaşındaki stoperi Seyfettin Anıl Yaşar'a 3 Süper Lig ekibi talip oldu.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'un 18 yaşındaki stoperi Seyfettin Anıl Yaşar'a 3 Süper Lig ekibi talip oldu. Bursaspor alt yapısından çıkan 1.92'lik genç stoper bu sezon 8 maçta forma giyerken, Süper Lig takımlarının dikkatini de çekti.

1992 doğumlu sol ayaklı stoper bu sezon Afyon formasıyla 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev aldı. Süper Lig'den 3 takımın maçlarına gözlemci yolladığı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU