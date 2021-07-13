SPOR Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor'da

SPOR Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor'daArzu ERBAŞ / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'de Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor'da

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'de Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Seyfettin Anıl Yaşar için düzenlenen imza törenine Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Selimoğlu, 'Seyfettin Anıl Yaşar'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz? dedi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasını 24 kez giyen genç savunmacı, 1 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı