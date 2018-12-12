Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi Projesi Tanıtıldı

Sivas'ta şehir içerisinde kalan küçük sanayi sitelerinin şehir dışına çıkarılması için Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi Projesi sanayi esnafına tanıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşabahçe Düğün Sarayı'ndaki programa katılan sanayi esnafına sanayi sitesi hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, proje için Sivas'ın hazır olduğunu söyledi.

Projenin hazırlandığını ve bakanlığın istediği bütün kriterlerin sağladığını aktaran Aydın, "Son aşamada da bu projeleri sizlerle paylaşarak sizlerin de son görüşlerini aldıktan sonra kesin uygulama projelerine geçeceğiz. Projenin temel hedefi şehir içerisinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışında belirli bir yerde toplanması. Sanayi dükkanı dediğiniz zaman sadece işlerimizi yapacağımız dükkan önemli ama yeterli değil.

Bu alanı içerisinde camisinden tutun spor alanlarına varana kadar her türlü sosyal donatının bir arada olduğu sanayinin bir bütün olarak birleştiği bir kompleks olarak planladık. Bunu planlarken özellikle küçük esnafla Organize Sanayi de bir birbirine entegre olduğu takdirde daha verimli olacağını düşündük. Alan yaklaşık 7 milyon metrekare bir alan. Şu anda çalıştığımız bölgeye bütün küçük sanayi sitelerini toplamayı planlıyoruz." dedi.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil da projenin esnafa ve Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, "Esnaf rahat olursa şehir huzur bulur, şehir huzur bulursa ülke kalkınır ve büyür insanlar mutlu olur, yarınlar mutlu olur." diye konuştu.

Programa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Beşir Köksal ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.