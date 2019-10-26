Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor

26.10.2019 14:10

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, buharlaşmanın etkisiyle yaşanan kuraklığa rağmen yüzlerce turna ve leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, nisan-haziran arasındaki yağışlarla göldeki su seviyesinin neredeyse son 10 yılın en iyi düzeyine ulaştığını ancak yaz aylarındaki buharlaşmayla gölün yeniden kuruduğunu aktardı.

Buna rağmen kuşların, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni toplanma noktası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Gölde maalesef bir damla bile suyumuz yok ama buna rağmen şu an turna ve leylekleri görebiliyoruz. Seyfe'de su varken burası kuşlar için çok önemliydi. Bölgede başka bir geniş alan olmadığı için Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni turnalar, leylekler ve diğer kuşlar, toplanma noktası olarak kullanıyor. Bizim istediğimiz, kuşlarımız buraya geldiği zaman sadece konaklamasın, beslensin, dinlenip, huzur içerisinde yollarına devam etsinler."

Suyun gölden alınarak başka yere götürüldüğü şeklinde yanlış bilgiler olduğunu dile getiren Çetiner, "Buradan su hiçbir yere gitmiyor, azalmanın tek sebebi buharlaşma. Çünkü 10 bin 700 hektarlık bir alan burası. Gölün derinliği en dolu halinde bile 1 metreye ulaşmıyor. 15-20 santimetrelik su olduğu zaman gölümüz tamamen doluymuş gibi gözüküyor." dedi.

Çetiner, Seyfe Gölü'ndeki su oranının korunması için ciddi ve kalıcı adımlar atılması, haziran ve eylül ayları arasında göle su takviyesi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA