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Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor - KONYA

Mustafa Kasap ustanın torna yardımı ile ahşap tabakları işlemesi Mustafa ustanın işlediği malzemeleri tanıtması Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 27 yıldır ahşap ustalığı yapan Mustafa Kasap, ceviz ağacından ev...

09.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:40
Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor - KONYA

Mustafa Kasap ustanın torna yardımı ile ahşap tabakları işlemesi

Mustafa ustanın işlediği malzemeleri tanıtması

Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 27 yıldır ahşap ustalığı yapan Mustafa Kasap, ceviz ağacından ev eşyalarının yanı sıra dekoratif hediyelik ürünler yapıyor.

Küçük yaşlarda ahşap işlemeciliğine gönül veren Kasap (61), ilerleyen yıllarda hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık, 27 yıldır bu mesleğe gönül veren Mustafa Kasap, unutulmaya yüz tutmuş ahşap işlemeciliği sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyor.

İlçedeki Marangozlar Sanayii'nde bulunan 200 metrekarelik atölyesinde çalışan Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz ağacından torna ve el işlemeleriyle ev eşyalarının yanı sıra şekerlik, kahvaltılık tabaklar, çerezlik, servis tabağı, dibek, mumluk gibi süs eşyaları da ürettiğini bildirdi.

Müşterilerinin ürettiği eşyalara büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kasap, "Ürünlerimi ilçe dışında da tanıtarak farklı illerde belli bir pazar oluşturmayı hedefliyorum." dedi.

Ahşap eşyaların diğer malzemelere göre daha sağlıklı ve estetik olduğunu dile getiren Kasap, "Ahşap malzemelerde kimyasal madde yok. Görünüm açısından da çok hoş. Vitrinleri süsleyebilecek özelliğe sahip ürünler. Üretim çeşitliliğini artırmayı istiyorum." diye konuştu.

Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor - KONYA

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor - KONYA

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