Seydişehirli Dağcılardan "100. Yıl" Tırmanışı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100'ncü yıl dönümünü anısına Küpe Dağı'na tırmandı.

Seydişehirli Dağcılar adına konuşan Adnan Taşçı, 2010 yılından beri, geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında yapılan mehtap yürüyüşünün, bu yıl milli mücadelenin 100. yılı olması dolayısıyla ayrı bir anlam kazandığını belirtti.

Taşçı, başta Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazileri şükran ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kaynak: AA