Seydişehir Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası

24.08.2019 12:14

30 Ağustos Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Mersin, Alanya ve Konya takımlarının katılımıyla Seydişehir'de düzenleniyor.

Seydişehir Akademi Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği turnuvaya, Mersin'den Yenişehir Basketbol, Alanya'dan TED Koleji ve Alanya Gençlik ve Spor Kulübü, Konya'dan Delta Basketbol, Akşehir'den Umut Bahçelievler Spor Kulübü ile Seydişehir Akademi Kulüpleri katılıyor.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 21-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuva, Seydişehirli sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor.



Turnuvada Seydişehir Akademi Kulüp Başkanı Ali Güneş, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'a organizasyona yardım ve desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA