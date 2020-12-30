Seydişehir yaşlı bakım ve refakatçi evine kavuşuyor
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Seydişehir yaşlı bakım ve refakatçi evine kavuşuyor

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:04
Seydişehir yaşlı bakım ve refakatçi evine kavuşuyor

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi yapılacağını açıkladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi yapılacağını açıkladı.

Başkan Tutal, Seydişehir'e kazandırılacak Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi'nin yapımında desteklerini esirgemeyen Ekrem Cengiz ve Şaban Cengiz başta olmak üzere Cengiz ailesine teşekkür etti.

Tutal, mart ayında temelinin atılacağını belirttiği Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi'nin, Seydişehir'in önemli bir eksikliğini gidereceğini belirtti.

Mehmet Tutal, "Hemşehrilerimize söz vererek gerçekleştirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemiz, geçmişte birçok belediye başkanımızın gündeminde olan, ancak kısıtlı imkanlarla hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu projeyi ilk olarak siz değerli basın mensupları ve STK'larımızın güzide temsilcileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Merkeze ilişkin bilgiler veren Tutal, "Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Amacımız, bakıma muhtaç vatandaşlarımızı ağırlamak, korumak, tedavi etmek ve yaşlılık dönemlerini mutlu geçirmelerini sağlamaktır. Gayemiz her kesime hizmet edebilmek, hayır duası almaktır." ifadesini kullandı.

Anabağlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait alanda, Cengiz ailesi tarafından yaptırılacak Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi, 4 bin 200 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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