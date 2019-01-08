Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır'da Kar Yağışı
Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Adı geçen ilçelere giden memur servisleri de yoğun kar yağışı nedeniyle, iş yerlerine güçlükle ulaştı.
Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede, kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Kaynak: AA