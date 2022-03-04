Seydişehir ve Yalıhüyük'te deprem tatbikatı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.

Seydişehir'de Seyitharun Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikatta, deprem anında öğrencilere sınıflarında "çök, kapan, tutun" yöntemi gösterildi.

Daha sonra öğrenciler, sınıflarından çıkarak okulun bahçesinde toplandı.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, tatbikatı Seydişehir'de bulunan tüm okullarda 13 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yalıhüyük

Yalıhüyük Okullar bölgesinde sirenlerin çalması ile öğrenciler ilk olarak sınıflarında depremde hangi pozisyonu almaları gerektiği, daha sonra okuldan tahliyeleri ve toplanma bölgelerine geçişleri gösterildi.

Okulun öğretmenleri tarafından öğrencilere deprem anında nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Deprem uygulamasında senaryo gereği yaralanan öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yalıhüyük Kaymakam vekili Alperen Celepci de öğrenciler ile uygulamada yer aldı.