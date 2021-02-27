Seydişehir Ülkü Ocaklarından jandarma ve emniyete ziyaret
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Seydişehir Ülkü Ocaklarından jandarma ve emniyete ziyaret

27.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:04
Seydişehir Ülkü Ocaklarından jandarma ve emniyete ziyaret

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaaslan ve beraberindeki heyet, salgın süresince gece gündüz demeden görev yapan kolluk güçlerine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Karaaslan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu zor günlerde özveriyle çalışan Jandarma personeli ve emniyet güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Karaaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kendileri bu görevleri icra ederken çoğu zaman çocukları başta olmak üzere ailelerine zaman ayıramamakta ve bizler için canlarını tehlikeye atmaktan kaçınmamaktadırlar. Salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemlerde ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve refahı için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan kahraman jandarma ve polis teşkilatlarımızı ziyaret ederek onlara bir nebze olsun destek vermek istedik. Kendilerine kutsal değerlerimiz olan Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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