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Seydişehir TOKİ konutları ihalesi hazır

Seydişehir TOKİ konutları ihalesi hazır
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'e yapılması planlanan TOKİ konutlarının projesinin tamamlandığını belirtti.

ANKARA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'e yapılması planlanan TOKİ konutlarının projesinin tamamlandığını belirtti.

Tutal, Ankara'da TOKİ konutları yapım ihalesi çalışmaları konusunda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Seydişehir Kapalı Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasında bulunan 250 bin metrekarelik alana yapılacak olan konutlar ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Tutal, "İlk etapta TOKİ 250-300 konut yapacak. Yapılacak konutların projesi hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi." dedi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile görüştüğünü aktaran Tutal, bin konutun yer alabileceği alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile ilk etapta 250-300 konut yapılacağını söyledi.??????????????

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