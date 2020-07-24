Seydişehir Sosyal Hizmetler Merkezi için çalışmalar başladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Tutal'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi'nin yeri, işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tutal, Akyüz ve beraberindekiler, Kaymakam Aydın Erdoğan'ı ziyaret ederek hizmet binası açılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Açılacak olan hizmet merkezinde risk altında bulunan çocuklar ile ailelerinin de merkeze yönlendirilerek gerekli yardım ve eğitici desteği alabileceklerini kaydeden Tutal, "Resmi ve özel kurumlarla işbirliği yaparak çocuk istismarı suça sürüklenme, madde bağımlılığı gibi konularda çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde etkin rol oynamak amacıyla çalışmalar yapacak. İlçede yaşayan engelli ve ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Sosyal hizmetler merkezimiz açıldığında bu kesimlere yerinde ve zamanında müdahale edilerek, daha hızlı, etkin ve verimli hizmetler sunulacaktır. Bu konuda Belediye olarak gerekli çalışmaların her zaman yanındayız. İnşallah bu çalışmalarımız ilçemize hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA