Seydişehir sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Seydişehir ilçesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Seyyid Harun Bulvarı, Atatürk Caddesi, Hürriyet Caddesi ve meydanlar sessizliğe büründü.

İlçe merkezindeki çarşılar boş kalırken, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede istisna kapsamında olan fırınlar, nöbetçi eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları ise hizmet vermeye devam ediyor.

Yerel basın çalışanları da sokaklarda sosyal medya üzerinden yayın yaparak, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler aktarıyor.

Kaynak: AA