Seydişehir özel eğitim uygulama okulu serasında üretim yapılıyor Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulu serasında tarımsal üretim yapılıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulu serasında tarımsal üretim yapılıyor.

KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında, Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda kurulan tarım serasında öğrenciler tarafından dikimi ve bakımı gerçekleştirilen sebzelerin büyümeye başladığı öğrenildi.

Özel eğitim uygulama okulu bahçesine, öğrencilerin tarımsal uygulamalar yapabilmesi için kurulan serada domates, biber, salatalık, marul, maydanoz, sarımsak, pırasa, kavun, karpuz ve çilek yetiştirildiği açıklandı.

Serayı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, "KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında öğrencilerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlayıp hayata geçirdiğimiz seramızda ürünler almaya başladık. Bu proje ile Özel Eğitim Okulu öğrencilerimiz tohumdan hasada kadar her çeşit bitkiyi yetiştirme fırsatı buluyorlar. Projenin başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Aydın Erdoğan'a ve projeyi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA