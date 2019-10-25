Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na kütüphane açıldı

25.10.2019 15:16

Seydişehir ilçesinde bulunan Mahmut Esat Ortaokulu'nda hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan 5 bin kitaplık kütüphane açıldı.



Kaymakam Erdoğan Mahmut Esat Ortaokulu'nda "Böyle zengin içerikte kitapların olduğu nezih ve güzel ortamda bir kütüphane oluşturması çok sevindirici. Öğrencilerin hizmetine sunulan bu çalışma için okul idaresine Öğretmenlere ve destek verenlere teşekkür ederim." dedi.



Okul Müdürü Süleyman Boztepe kütüphanede 5 bin kitap bulunduğu kaydederek, "Öğrencilerimiz burada hem aradığı kitapları bulabilecek hem de ders çalışabilecek. Emeği geçen ve destek veren esnafımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutan Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA