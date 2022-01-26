Seydişehir leblebisi coğrafi işaret alacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından Seydişehir leblebisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret almak için başvuruda bulunuldu.

Seydişehir'de üretilen ve ilçenin bir marka değeri olan Seydişehir leblebisinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir ile özdeşleşen leblebi için gerekli yazışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na Seydişehir leblebisine coğrafi işaret almak için tüm altyapı hazırlıklarını tamamlayarak başvuruda bulunduklarını dile getiren Başkan Tutal, "Belediye olarak hazırlamış olduğumuz başvuru dosyamızı, Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odamızla paydaş olarak Türk Marka ve Patent Kurumuna gönderdik. Seydişehir leblebimiz 'Coğrafi İşaret' aldıktan sonra tüm dünyada marka değer haline gelecek. İlçemizin tüm değerlerini gün yüzüne çıkarıp tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. ??????????????